Пламя охватило всю постройку.

Сегодня, 21 августа, в Курортном районе произошел пожар. В поселке Смолячково на Приморском шоссе горело заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:01. Пламя охватило всю постройку. Огонь распространился по площади 5 квадратных метров.

Пожар тушили девять спасателей и две спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал.

Пламя удалось ликвидировать к 13:43. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина.

Фото: Piter.tv