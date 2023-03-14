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На Приморском шоссе горело заброшенное здание
Сегодня, 15:01
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На Приморском шоссе горело заброшенное здание

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Пламя охватило всю постройку.

Сегодня, 21 августа, в Курортном районе произошел пожар. В поселке Смолячково на Приморском шоссе горело заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:01. Пламя охватило всю постройку. Огонь распространился по площади 5 квадратных метров. 

Пожар тушили девять спасателей и две спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал.

Пламя удалось ликвидировать к 13:43. Подробности уточняются.         

Ранее мы писали, что во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: горело заброшенное здание, мчс, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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