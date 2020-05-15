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В Приморье дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

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На границе застряли 360 фур.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Приморье дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем. Об этом заявил председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

Забастовка связана с отказом китайских властей пропускать автомобили. Известно, что на границе образовалась пробка из 360 фур. Водители заявили, что в знак протеста они намерены в течение трех дней не проезжать в Китай. 

Китайская сторона ввела ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее мы сообщали о том, что в Москве торговцы протестуют у рынка из-за повышения стоимости аренды.

Видео:Чеширский кот/YouTube

Теги: новости россии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Происшествия,

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