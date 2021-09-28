Неудавшегося преступника задержали очевидцы.

Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление старшего помощника главы СК РФ по региону Аврору Римскую. По данным информационного агентства, суд арестовал подозреваемого, который выстрелил в мужчину в офисе. Это произошло во время квартирных разборок. Фигурант расследования проживал в квартире, которую потерпевший планировал продать.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Конфликт произошел на почве вопроса с недвижимостью. Аврора Римская, представитель СК РФ по Приморью

Следствие напоминает, что преступление совершено 21 сентября. Мужчина зашел в офис 36-летнего владельца квартиры в городе Артем для того, чтобы убить обидчика. Огнестрельное оружие дало осечку. После этого находившиеся в помещении задержали подозреваемого.

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Фото и видео: Telegram/SHOT