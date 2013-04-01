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Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами
Сегодня, 12:34
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Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами

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Эсеры и КПРФ будут помогать друг другу во время единого дня голсования.

Российский писатель, сопредседатель политической партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин рассказал журналистам о том, что эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за парламентскими выборами. Информацией эксперт поделился в рамках организованного форума левых и патриотических сил страны.

Ведем переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за предстоящими выборами.

Захар Прилепин, писатель и политик

Сопредседатель партии эсеров Сергей Миронов уточнил прессе, что наблюдатели от политических партий в любом случае будут помогать друг другу во время голосования. Он заметил, что даже если официально не получиться договориться с коммунистами, то по факту "это всегда так".

"Единая Россия" стала самой богатой партией в Петербурге.

Фото: zaharprilepin.ru

Теги: захар прилепин, кпрф, наблюдатели, парламентские выборы, справедливая россия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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