Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами

Эсеры и КПРФ будут помогать друг другу во время единого дня голсования.

Российский писатель, сопредседатель политической партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин рассказал журналистам о том, что эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за парламентскими выборами. Информацией эксперт поделился в рамках организованного форума левых и патриотических сил страны.

Ведем переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за предстоящими выборами. Захар Прилепин, писатель и политик

Сопредседатель партии эсеров Сергей Миронов уточнил прессе, что наблюдатели от политических партий в любом случае будут помогать друг другу во время голосования. Он заметил, что даже если официально не получиться договориться с коммунистами, то по факту "это всегда так".

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Фото: zaharprilepin.ru