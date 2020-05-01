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Приквел "Трансформеров" снимет режиссер "Истории игрушек 4"

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Сюжет мультфильма расскажет историю отношений Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Анимационный приквел по вселенной "Трансформеров" снимет оскораносный режиссер Джошем Кули, который ранее работал над мультфильмами "История игрушек 4" и "Головоломка". 

Сюжет приквела расскажет историю сложных отношений Оптимуса Прайма и Мегатрона. События развернутся на родной планете трансформеров Кибертроне. Сценарий к ленте напишут Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, работавшие над "Человеком-муравьем и Осой".

Ранее по вселенной "Трансформеров" был снят мультсериал, который лег в основу полнометражных фильмов. Всего студия  Paramount выпустил шесть картин, который на всех собрали в прокате более 4,8 млрд долларов. 

Ранее в сети вышел трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон. Осада", где расскажут о зарождении конфликта Автоботов и Десептиконов. 

Видео: Paramount Pictures

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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