Приквел "Трансформеров" снимет режиссер "Истории игрушек 4"

Сюжет мультфильма расскажет историю отношений Оптимуса Прайма и Мегатрона.

Анимационный приквел по вселенной "Трансформеров" снимет оскораносный режиссер Джошем Кули, который ранее работал над мультфильмами "История игрушек 4" и "Головоломка".



Сюжет приквела расскажет историю сложных отношений Оптимуса Прайма и Мегатрона. События развернутся на родной планете трансформеров Кибертроне. Сценарий к ленте напишут Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, работавшие над "Человеком-муравьем и Осой".

Ранее по вселенной "Трансформеров" был снят мультсериал, который лег в основу полнометражных фильмов. Всего студия Paramount выпустил шесть картин, который на всех собрали в прокате более 4,8 млрд долларов.

Ранее в сети вышел трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон. Осада", где расскажут о зарождении конфликта Автоботов и Десептиконов.

Видео: Paramount Pictures