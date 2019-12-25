Пригожин подтвердил передачу ресторана STREET FOOD BAR №1

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин передал ресторан STREET FOOD BAR №1 обратившейся к нему за поддержкой Виктории Демьянюк. Об этом сообщили в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд".

Как ранее призналась Демьянюк изданию "КП", ее авторскому проекту — быть: Пригожин решил поддержать бизнес Виктории и безвозмездно передал ей управление рестораном, при этом оплатив его переоборудование.

Бизнесмен сказал, что понимает, каково это начинать бизнес с нуля и проводить по 18 часов в сутки на работе. Поэтому, как только ему передали просьбу Виктории передать ей управление рестораном, он тут же согласился, еще и оплатил ремонт.

Стоит отметить, ранее Пригожин говорил, что бизнес и власть должны находить точки соприкосновения и взаимодействовать – особенно сейчас, когда пандемия ударила по бизнесу.

Ранее мы писали, что бизнесмен Пригожин наблюдает позитивные тенденции в отношениях Смольного и ресторанного бизнеса.

Фото: Piter.TV