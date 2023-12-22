Приговор пьяной автоледи за смертельное ДТП на Land Rover вынесли в Петербурге

Смольнинский районный суд назначил петербурженке наказание в виде условного лишения свободы на пять лет и запрета на вождение транспортного средства на период два года и 11 месяцев.

В городе Северной столице вынесли приговор автоледи, которая устроила смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшей от неадекватных действий пьяной петербурженки стала женщина-пешеход, также погиб мужчина. Подробности привела Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Женщина, севшая за руль автомобиля своего работодателя в нетрезвом виде, признала свою вину. Смольнинский районный суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на пять лет и запрета на вождение транспортного средства на период два года и 11 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу пострадавшей, которая осталась жива, два млн рублей.

Напомним, авария произошла 30 июля 2022 года возле дома № 2 по Полтавскому проезду. Женщина не справилась с управлением и столкнулась с припаркованными автомобилями. Один из прохожих оказался под колесами иномарки. Его состояние оказалось крайне тяжёлым, и, несмотря на медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка, которая похитила школьников на 4-й Советской улице, отправлена под стражу.

Фото: Piter.TV