Приезжие жители Северной столицы покидают съемные квартиры из-за пандемии

Приезжие возвращаются домой, в регионы.

Из-за пандемии коронавируса многие приезжие вынуждены бросать съемные квартиры и возвращаться в регионе. Теперь в Петербурге стало больше пустующих квартир. Риэлторы прокомментировали ситуацию "Невским Новостям".

Многие арендодатели не идут навстречу и не снижают цену в кризис, который вызвала пандемия. Первыми Петербург покинули студенты, которые не могут платить за аренду квартиры. Кроме того, вузы массово перешли на дистанционное обучение, поэтому оставаться в общежитии оказалось бессмысленно.

От съемного жилья отказались и переведенные на удаленный режим работы сотрудники: около 15% петербургских компаний отправили на "удаленку" офисный персонал.

Некоторые риэлторы оценивают сложившуюся ситуацию как хамскую: нездоровая конкуренция и упертость хозяев квартир.

Помимо всего, ситуацию усугубляет отсутствие туристам, которым сдавали квартиры посуточно.

Ранее мы писали, что судебные приставы Петербурга взыскали с застройщика 13,5 млн рублей за холод и щель в квартире.

Фото: Piter.TV