При жесткой посадке вертолета под Иркутском пострадали два медработника

В ситуации разбирается транспортная прокуратура.

Два медицинских работника пострадали при жесткой посадке санитарного вертолета Ми-8 в Усольском районе Иркутской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Старший помощник по взаимодействию со СМИ и общественностью Дарья Лазарева указала на то, что инцидент произошел около 14:30 дня по местному времени (в 09:30 по времени Москвы). Спустя 26 минут после вылета из города Иркутска специалисты потеряли связь с экипажем борта, принадлежащего авиакомпании "Баргузин". Известно, что судно выполняло рейс по маршруту "Иркутск - Орлик".

Воздушное судно совершило жесткую посадку в 8 километрах от поселка Раздолье. На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. Прокуратура организовала проверку. прес-сслужба ведомства

По словам местного губернатора Игоря Кобзева, люди вышли на связь. В настоящее время ведутся мероприятия по поиску вертолета и спасению людей.

На поиски пропавших в Охотском море людей вылетел вертолет со спасателями.

Фото и видео: Telegram / Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры/ТАСС