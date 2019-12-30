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При взрыве газа на пожаре в Московской области погиб спасатель
Сегодня, 13:23
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MShaffter

При взрыве газа на пожаре в Московской области погиб спасатель

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Еще три спасателя серьезно пострадали.

В Подмосковье при тушении пожара погиб спасатель, еще трое серьезно пострадали.

Телеграм-канал Mash сообщает, что спасатели приехали по вызову на тушение пожара в круглогодичной отапливаемой теплице в деревню Петровское под Серпуховом. Внутри горящего помещения хранились баллоны с газом, которые из-за нагревания взорвались. Сообщается, что первый взрыв никого не задел. Второй взрыв унес жизнь спасателя. Второй спасатель в тяжелом состоянии. И еще двое пожарных получили ожоги лица.

Подробности происшествия выясняются.

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Фото: Mash 

 

Теги: взрыв газа, новости московской области, новости подмосковья, погиб спасатель, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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