При взрыве газа в Кургане погибла семья из трех человек

Взрыв бытового газа произошел в ночь на 24 ноября.

При взрыве бытового газа в Кургане погибла семья из трех человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. В ведомстве уточнили, что по данной трагедии возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ рассказали, что взрыв произошел в ночь на 24 ноября в здании по улице Промышленная. Постройка представляла из себя конструкцию, соединяющую гараж и жилую пристройку. В одноэтажном строении проживали три человека. Все члены семьи погибли под завалами в пожаре.

Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) пресс-служба СК России

Специалисты обыскивают место трагедии. Они ищут документацию на указанное помещение, а также информацию о подключении постройки к газовому оборудованию.

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Фото: Piter.tv