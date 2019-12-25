При столкновении с автобусом на Маршала Казакова погиб водитель BMW

Мужчина не справился с управлением.

В ночь в субботу, 19 сентября, в Красносельском районе произошла авария с летальным исходом. Водитель иномарки BMW не справился с управлением и на скорости врезался в припаркованный автобус. В результате 26-летний мужчина погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, ДТП случилось примерно в 2:00 недалеко от дома 62 по улице Маршала Казакова. Водителя пытались спасти сотрудники реанимации, но им это не удалось.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП на трассе "Нарва" пострадала первоклассница.

Фото: ВКонтакте / spb_today