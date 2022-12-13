При столкновении двух иномарок на Муринской дороге пострадали водитель, один ребёнок и двое взрослых пассажиров

Составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В среду, 26 апреля, на Муринской дороге произошло ДТП, в результате которого пострадали один из водителей, а также его несовершеннолетний пассажир и ещё несколько взрослых, находившихся в салоне автомобилей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 37-летний водитель Opel Astra двигался по Пискаревскому проспекту от улицы Корнея Чуковского. При повороте налево на Муринскую дорогу он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Nissan X-Trail под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал 13-летний пассажир Nissan, который находился на переднем пассажирском сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности. Семиклассника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести.

Водитель Nissan, ещё один 48-летний пассажир, а также 25-летняя пассажирка Opel Astra доставлены в больницу в состоянии лёгкой степени тяжести.

Составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Ранее мы сообщили о том, что автокран сбил пятиклассницу в Московском районе.

Фото: Piter.TV