Обе машины в результате ДТП врезались в фасад магазина.

При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в ночь на 24 октября на улице Спиридоновка. По данным столичного дептранса, две иномарки столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре. Обе машины в результате ДТП врезались в фасад магазина.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива.

Видео: Telegram / SHOT