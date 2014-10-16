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При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека

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Обе машины в результате ДТП врезались в фасад магазина.

При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в ночь на 24 октября на улице Спиридоновка. По данным столичного дептранса, две иномарки столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре. Обе машины в результате ДТП врезались в фасад магазина.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: автомобили, дтп, москва, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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