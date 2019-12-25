При столкновении автобусов на остановке в Невском районе пострадала женщина-пассажир

В субботу, 22 августа, на остановке в Невском районе произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, авария случилась примерно в 12:30 на остановке у дома 269 на проспекте Обуховской Обороны. В результате пострадала одна из пассажиров – у нее сломана челюсть.
По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: telegram / mashmoyka
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