Во время пожара в доме под Всеволожском пострадал 62-летний мужчина

Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

В ночь на 8 сентября во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по 47-му региону.

Возгорание в доме на Лесной улице в СНТ "Вирки-2" случилось около 3 часов ночи. Огонь охватил 240 квадратных метров строения. Пожар удалось потушить только к 5 часам утра силами 12 человек и трех единиц техники.

Как сообщил источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадал 62-летний мужчина. Его с ожогами рук и лица доставили в больницу. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что мужчина погиб при пожаре в однушке на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV