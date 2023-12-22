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При пожаре в деревне в Красноярском крае погибли мать и двое детей

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По предварительным данным, причиной пожара могло стать неаккуратное обращение со спичками.

При пожаре, произошедшем на территории деревни Елге в Красноярском крае погибли мать и двое детей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного регионального управления. В ГУ МЧС пояснили, что местная жительница оставила без присмотра трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь. По предварительным сведениям, малолетние дети решили поиграть со спичками. Когда женщина вернулась домой, то увидела возгорание. Однако она уже не смогла выбраться из помещения. 

Мать кинулась в дом за детьми, но выйти оттуда уже не смогла.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Трагедия произошла в 10:55 утра по местному времени. Выгорели жилой дом и надворные постройки на общей площади в 100 квадратных метров. В ликвидации пламени были задействованы 18 человек личного состава и вьсемь единиц техники.

В поселке Песочный пламя охватило две бытовки.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, красноярский край, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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