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При пожаре в Павловске обрушилась крыша жилого дома
Сегодня, 17:13
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Arinablinova

При пожаре в Павловске обрушилась крыша жилого дома

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Пожарные тушили огонь почти три часа

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что в при пожаре в Пушкинском районе города обвалилась крыша.  Об этом рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Сообщение о распространяющемся пламени пожарные получили в 10:45. Звонившие уточнили, что огонь успел уничтожить мансарду и обрушить крышу по всей площади. 

На место тут же отправились 3 пожарные машины и 15 спасателей, которые тушили пожар до 14:13.

Сведения о возможных пострадавший на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что в Колпино рядом с электростанцией начался пожар.

Фото: pexels

Теги: 15 пожарных, крыша обвалилась, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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