При пожаре в Павловске обрушилась крыша жилого дома

Пожарные тушили огонь почти три часа

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что в при пожаре в Пушкинском районе города обвалилась крыша. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о распространяющемся пламени пожарные получили в 10:45. Звонившие уточнили, что огонь успел уничтожить мансарду и обрушить крышу по всей площади.

На место тут же отправились 3 пожарные машины и 15 спасателей, которые тушили пожар до 14:13.

Сведения о возможных пострадавший на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что в Колпино рядом с электростанцией начался пожар.

Фото: pexels