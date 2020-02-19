Петербуржцы: в Колпино рядом с электростанцией пожар

О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в городе Колпино, рядом с электростанцией, расположенной на Усть-Ижорском шоссе, произошёл небольшой пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

"Точно неизвестно, что там горит. Пожарные пока не приехали", —сказано в сообщении.

О пострадавших пока никакой информации нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус.

Фото:Piter.TV