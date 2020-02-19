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Петербуржцы: в Колпино рядом с электростанцией пожар

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что  в городе Колпино, рядом с электростанцией, расположенной на Усть-Ижорском шоссе, произошёл небольшой пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

"Точно неизвестно, что там горит. Пожарные пока не приехали",

 —сказано в сообщении.

О пострадавших пока никакой информации нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус.

Фото:Piter.TV

Теги: колпино, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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