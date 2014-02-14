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При пожаре в Купчино из огня спасли двух женщин и собаку
Сегодня, 20:54
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При пожаре в Купчино из огня спасли двух женщин и собаку

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Информации о пострадавших не поступало.

При пожаре в Купчино из огня спасли двух женщин и собаку. Об этом стало известно вечером 13 февраля, подробности инцидента рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в шестом часу вечера субботы. Выяснилось, что загорелась трехкомнатная квартира в доме на Купчинской улице. На ликвидацию возгорания потребовался час.

От МЧС пожар ликвидировали 15 человек личного состава и три единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку после пожара около частного дома на Речном переулке в Петро-Славянке. Возгорание произошло при производстве земляных работ.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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