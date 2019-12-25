В пожаре на улице Маршала Тухачевского пострадали две женщины

Петербурженки отравились угарным газом.

В десятом часу вечера в пятницу, 7 августа, в доме №31 на улице Маршала Тухачевского вспыхнула квартира. По информации МЧС, в однушке в ванной комнате разгорелась стиральная машинка.

Пламя потушили за полчаса силами 12 человек и трех единиц техники. Огонь охватил всего один квадратный метр, однако стал причиной госпитализации двух женщин, живущих в квартире. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, петербурженок увезли в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом.

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Фото: Богдан Григоревский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"