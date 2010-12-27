При пожаре в "хрущевке" на Федосеенко пострадала женщина

На втором этаже здания загорелась двухкомнатная квартира.

Утром 17 сентября в Калининском районе Петербурге разгорелся пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, в панельной пятиэтажке на улице Федосеенко загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже.

Отмечается, что возгорание не было серьезным. На площади 5 квадратных метров горела мебель. Из здания эвакуировали 12 жителей верхних этажей. Отмечается, что при пожаре пострадала одна женщина. О ее состоянии сведений не поступало.

На месте происшествия работало три пожарных расчета. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что пожарные спасли 10 петербуржцев из горящего офиса на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV