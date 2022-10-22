При обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом погибли два человека

Раненые переданы медикам.

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекина, расположенного в Белгородской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Вячеслав Гладков.

По подтвержденным данным от МЧС, погибли два человека среди мирных жителей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что местные власти ранее уточнили, что при обстреле Шебекина в субботу были ранены 11 человек. Состояние четырех из них медики оценивают как тяжелое. Вячеслав Гладков пояснил, что на текущий момент около 15 тысяч человек отключены от электроэнергии из-за попадания боевых снарядов по объектам инфраструктуры. Чиновник уведомил жителей о том, что нарушение на сети должны быть устранены в течение пяти-шести часов.

Белгородский губернатор Гладков: пять человек пострадали в Шебекино в результате обстрела.

Фото: Telegram / Вячеслав Гладков

Видео: Telegram / SHOT

