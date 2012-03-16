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При ликвидации пожара на пищевом комбинате в Московском районе пострадал спасатель
Сегодня, 12:16
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При ликвидации пожара на пищевом комбинате в Московском районе пострадал спасатель

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Мужчина выпал со второго этажа здания. Он остался жив.

Сегодня, 19 декабря, вспыхнул пищевой комбинат на Московском проспекте в доме № 114. По информации Piter.tv, огонь охватил 40 "квадратов" здания.

Известно, что в операции по ликвидации возгорания пострадал пожарный. Он свалился со второго этажа здания. Сейчас медики оказывают ему помощь. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Известно, что к зданию, где работают сотрудники МЧС, приехала карета "реанимации". 

Пламя тушат 25 спасателей и пять единиц спецтехники. Сотрудников предприятия эвакуировали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели закончили тушить пожар на заводе "Северная верфь" только к вечеру 18 декабря.

Фото: Pexels

Теги: горит пищевой комбинат, мчс, пожар на московском проспекте, пострадал пожарный, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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