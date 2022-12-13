В Дербенте двое мужчин застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова

Полиция разыскивает двоих подозреваемых в гибели спортсмена.

Президента NFC по грэпплингу и ММА, знаменитого российского спортсмена и многократного чемпиона мира застрелили в Дербенте. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала 112. Специалисты объяснили, что трагедия произошла с Вивади Мардановым. Утром 21 февраля мужчина вышел из дома для разговора с неизвестными. В результате преступники решили напасть на пострадавшего и выстрелили в жертву. Трагедия произошла по улице Гагарина. В настоящее время региональные правоохранительные органы разыскивают граждан 27 и 23 лет. Известно, что злоумышленники передвигаются на автомобиле "Лада Приора" с регистрационными номерами, выданными на территории Московской области.

Полицейские нашли следы автомобильных колес возле места нахождения отрубленных ног в Выборге.

Фото и видео: Telegram / 112