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Президент поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте
Сегодня, 14:30
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Президент поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте

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Такое поручение прозвучало на совещании по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

В понедельник, 26 июля, президент Владимир Путин поручил администрации Петербурга "заняться улицами" в Кронштадте. Президент озвучил поручение на совещании по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

Путин лично оценил состояние улиц города, когда прибыл в Петербург накануне, 25 июля, в День Военно-морского флота. 

Ранее на совещании Беглов попросил у Путина финансовой поддержки в реализации транспортных проектов. Работа будет идти в развитии направлений Сестрорецка, Тосно, Гатчины. 

Фото: Илья Сумерин / Вконтакте

Теги: александр беглов, владимир путин, кронштадт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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