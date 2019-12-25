Президент поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте

Такое поручение прозвучало на совещании по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

В понедельник, 26 июля, президент Владимир Путин поручил администрации Петербурга "заняться улицами" в Кронштадте. Президент озвучил поручение на совещании по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

Путин лично оценил состояние улиц города, когда прибыл в Петербург накануне, 25 июля, в День Военно-морского флота.

Ранее на совещании Беглов попросил у Путина финансовой поддержки в реализации транспортных проектов. Работа будет идти в развитии направлений Сестрорецка, Тосно, Гатчины.

Фото: Илья Сумерин / Вконтакте