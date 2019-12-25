Президент Узбекистана посетит Петербург

Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств, а также в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправится с рабочим визитом в Петербург по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, запланированных на 25-26 декабря. Эту информацию сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиеев примет участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств, а также в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.

В повестке саммитов будут рассмотрены важные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках указанных многосторонних объединений. Будут подведены основные итоги совместной деятельности, а также состоится обмен взглядов на приоритетные направления практического взаимодействия в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ.

Фото: сайт президента Республики Узбекистан