Президент "Урала" - о матче с "Зенитом": "Мы прилетели и будем играть"

Григорий Иванов поделился ожиданиями от игры на "Газпром-Арене".

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги.

"Мы прилетели, будем играть. Решение о проведении матча принимают руководители Санкт-Петербурга, так что они берут ответственность на себя. Не вижу ничего страшного в том, что матч пройдет на "Газпром-арене" со зрителями" - сказал Иванов в интервью изданию "Спорт день за днем".

Напомним, в матче первого круга РПЛ "Зенит" обыграл на выезде "Урал" со счетом 3:1. Голы в составе петербургской команды забили Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Встреча второго круга пройдет 14-го марта на стадионе "Газпром-Арена". Начало - в 16:30.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

Фото: Официальный сайт ФК "Урал"