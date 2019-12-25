Президент США Байден: альтернативой санкциям стало бы начало "Третьей мировой войны"

По словам американского лидера, санкции будут особенно ощутимы в долгосрочной перспективе.

Американский президент Джо Байден сказал о том, что альтернативой жестким санкциям, которые были введены в отношении России, была бы "третья мировая война". Такую мысль он озвучил в интервью блогеру Брайяну Коэну, слова Байдена приводит "ТАСС".

Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала. Джо Байден.

По словам президента, санкции стали "самыми масштабными в истории", и "Россия заплатит серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

По мнению Байдена, РФ начала военную операцию без оснований.

Фото: Белый дом