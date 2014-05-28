Президент Черногории: Лавров сам спровоцировал отмену визита в Сербию

Мило Джуканович объяснил, что его страна заранее согласовала внешнюю политику по России со странами НАТО и ЕС.

По мнению президента Черногории, российский министр иностранных дел и Сергей Лавров нарочно потребовал разрешения на перелет своего воздушного судна через территорию Черногории, Северной Македонии и Болгарии для того, чтобы создать в европейском регионе "иллюзию русофобии". Такое мнение 7 июня в эфире турецкого телеканала высказал Мило Джуканович, выступая с комментарием по закрытию воздушного пространства трех стран для борта дипломата, который должен был отправиться с рабочим визитом в Сербию.

Политик полагает, что руководитель МИД РФ заранее знал о том, каким будет реакция тех государств, которые лежат между Москвой и Белградом, если чиновник "думал о своем визите серьезно".

Попытка министра Лаврова … является простой политизацией и созданием видимости того, что в современной Европе существует какая-то русофобия. Мило Джуканович, президент Черногории

Напомним, что президент Черногории Мило Джуканович находился с визитом в Стамбуле. Политик уточнил, что дипломат из России надеялся перелететь в столицу Сербии через территорию стран НАТО, которые ранее полностью согласовали собственную внешнюю политику с единой официальной позицией Евросоюза. Глава Черногории уточнил, что не ждет от Москвы ответного шага из-за ситуации, так как ранее власти РФ уже внесли страну в перечень недружественных.

Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на пролет самолета Лаврова неизбежным.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

