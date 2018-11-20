  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировском районе по куску хлеба пытаются найти двух домушников
Сегодня, 10:15
100
nastya960

В Кировском районе по куску хлеба пытаются найти двух домушников

0 0

Из квартиры они вынесли ноутбук, dvd-проигрыватель, кольцо и серьги с камнями – всего на 20 000 рублей.

Во время ограбления квартиры в Кировском районе один из злоумышленников выплюнул кусок хлеба. Это и стало главной зацепкой при поиске преступников. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 5 февраля около 17:30 60-летняя петербурженка возвращалась в свою квартиру на бульваре Новаторов. Когда она подошла к квартире, то увидела выломанную дверь. В прихожей были двое неизвестных, похожих на бездомных. При виде хозяйки, они оттолкнули ее и выбежали. С собой они прихватили ноутбук, dvd-проигрыватель, кольцо и серьги с камнями – всего на 20 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Один из злоумышленников, убегая, выплюнул кусок хлеба. Его отправили на экспертизу.

Фото: pixabay

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: кража, кража на бульваре новаторов, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий