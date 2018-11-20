В Кировском районе по куску хлеба пытаются найти двух домушников

Из квартиры они вынесли ноутбук, dvd-проигрыватель, кольцо и серьги с камнями – всего на 20 000 рублей.

Во время ограбления квартиры в Кировском районе один из злоумышленников выплюнул кусок хлеба. Это и стало главной зацепкой при поиске преступников. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 5 февраля около 17:30 60-летняя петербурженка возвращалась в свою квартиру на бульваре Новаторов. Когда она подошла к квартире, то увидела выломанную дверь. В прихожей были двое неизвестных, похожих на бездомных. При виде хозяйки, они оттолкнули ее и выбежали. С собой они прихватили ноутбук, dvd-проигрыватель, кольцо и серьги с камнями – всего на 20 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело. Один из злоумышленников, убегая, выплюнул кусок хлеба. Его отправили на экспертизу.

Фото: pixabay