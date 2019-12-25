Глава высшей школы перевода в Петербурге рассказала о "красивой переводчице" Путина

Ее позы, манера держаться, выбор наряда – все говорит о высоком уровне профессионализма.

Преподаватель, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева в беседе с РИА Новости рассказала о переводчице Владимира Путина Дарье Боярской. Девушка, названная в книге бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа "привлекательной брюнеткой", всегда была скромной, отметила Алексеева.

Дарья приехала в Петербург из Калининграда. По словам преподавателя, она отлично переводит английский и немецкий языки.

Я ее знаю как человека, который никогда не подведет, очень скромного - ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа. Заявила Ирина Алексеева

Она считает, что по фото и видео со встреч Владимира Путина с американскими лидерами Бараком Обамой и Дональдом Трампом, где переводила Боярская, можно сделать вывод, что девушка – настоящий профессионал.

Ее позы, манера держаться, выбор наряда – все говорит о ее самом высоком уровне как представителя профессии переводчика. Считает Ирина Алексеева

Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм также написала в книге, что Путин специально выбрал своей переводчицей Боярскую, чтобы на встрече с президентом США в Японии в 2019 году отвлечь его. Однако пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг эти слова, заявив, что выбором переводчиков на переговоры занимается МИД РФ, Путин не участвует в этом процессе.

Ранее Путин призвал Россию сохранить преимущества в космонавтике.

Фото: Kremlin.ru, скрин The Sun