Россия обеспечила запас лекарств и кислорода для лечения пациентов с COVID-19.

Препарат от коронавируса "Ремдесивир" поставили во все регионы. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что ведомство обеспечило необходимый запас медикаментов и препаратов для лечения ковида, включая запасы кислорода.

Закуплен централизованно препарат "Ремдесивир", он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования. Первые результаты сегодня обсуждались как раз на штабе. Таким образом, обеспечена его доступность по всей территории РФ. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что 23 ноября российский кабинет министров выделил пять млрд рублей на закупку препаратов для лечения коронавирусного пациентов. В списке необходимых препаратов значится "Регданвимаб", "Бамланивимаб" и "Этесевимаб", "Касиривимаб" и "Имдевимаб", "Сотровимаб" и "Ремдесивир".

Почти 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида.

Фото и видео: Правительство России

