Premier orchestra исполнит рок-классику на крыше Hi-Hat

Драйв и энергия рок-концерта объединить с красотой звучания классических инструментов.

В воскресенье, 25 августа, симфонический оркестр Premier Orchestra и солисты ведущих оперных театров Санкт-Петербурга на панорамной крыше Hi-Hat исполнят классические хиты рок-классики. Этот концерт объединил в себе драйв и энергия рока с красотой звучания классических инструментов.

Гости услышат легендарные композиции Radiohead, Cranberries, Scorpions, Nirvana,Deep purple, Queen, Depeche Mode, Aerosmith, Rammstein, Metallica, Muse, AC/DC и многих других. На этом шоу удержаться от танца будет невозможно.

Декорацией шоу станет панорамный вид на город на Неве.

Начало выступлений в 20:00