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Premier orchestra исполнит рок-классику на крыше Hi-Hat
Сегодня, 20:00
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IRINA_CHALKINA

Premier orchestra исполнит рок-классику на крыше Hi-Hat

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Драйв и энергия рок-концерта объединить с красотой звучания классических инструментов.

В воскресенье, 25 августа, симфонический оркестр Premier Orchestra и солисты ведущих оперных театров Санкт-Петербурга на панорамной крыше Hi-Hat исполнят классические хиты рок-классики. Этот концерт объединил в себе драйв и энергия рока  с красотой звучания классических инструментов.

Гости услышат легендарные композиции Radiohead, Cranberries, Scorpions, Nirvana,Deep purple, Queen, Depeche Mode, Aerosmith, Rammstein, Metallica, Muse, AC/DC и многих других. На этом шоу удержаться от танца будет невозможно.

Декорацией шоу станет панорамный вид на город на Неве.

Начало выступлений в 20:00

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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