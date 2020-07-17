Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии

Из-за угрозу инфицирования съемочная группа ушла на самоизоляцию.

Сериал "Сокол и Зимний солдат", повествующий о мстителях из вселенной Marvel, не выйдет на экраны в августе. Об этом сообщили в социальных сетях проекта.

Причина переноса премьеры - коронавирусная инфекция, из-за которой были сорваны производственные сроки. Согласно данным инсайдеров, проект может выйти осенью 2020 года. Главные роли в нем сыграли Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Первый сезон шоу будет состоять из шести эпизодов.

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Видео: MARVEL