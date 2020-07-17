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Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии

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Из-за угрозу инфицирования съемочная группа ушла на самоизоляцию.

Сериал "Сокол и Зимний солдат", повествующий о мстителях из вселенной Marvel, не выйдет на экраны в августе. Об этом сообщили в социальных сетях проекта. 

Причина переноса премьеры - коронавирусная инфекция, из-за которой были сорваны производственные сроки. Согласно данным инсайдеров, проект может выйти осенью 2020 года. Главные роли в нем сыграли Энтони Маки и Себастиан Стэн. 

Первый сезон шоу будет состоять из шести эпизодов. 

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Видео: MARVEL

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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