Политик оценил ситуацию с взорванными трубопроводами.

Премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказался в эфире местного телеканала Welt TV за скорейший ремонт разрушенного газопровода "Северный поток". По мнению политика, от правительства Германии требуется раскрыть известную им информацию по поводу атаки на энергетические объекты гражданской инфраструктуры. Политик уверен в том, что жители страны хотят узнать, предупреждали ли сотрудники американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Берлин о возможной диверсии на трубопроводах, расположенных в акватории Балтийского моря.

Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас. Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии

Напомним, что нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала зрителям о том, что голландская военная разведка уведомляла ЦРУ о планах Вооруженных силах Украины совершить подрывы трубопроводов "Северный поток". В июне прошлого года якобы Вашингтон сделал предупреждение киевскому режиму. Россия настаивает на международном расследовании подрыва "Северных потоков".

Немецкий телеканал RTL опубликовал новые кадры повреждений "Северных потоков".

Фото и видео: Welt TV