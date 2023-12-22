Премьер-министр ЦАР вылетел в Россию для участия в ПМЭФ

Во вторник, 2 июня, временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил политика в аэропорту Банги.

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа приедет на Петербургский экономический форум (ПМЭФ-2024). Эту информацию распространила пресс-служба посольства РФ в ЦАР.

Во вторник, 2 июня, временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил политика в аэропорту Банги.

Напомним, что международный экономический форум в Петербурге пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема мероприятия — "Создание новых центров роста на основе многополярности". Недавно была опубликована полная деловая программа мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что ПМЭФ 7 июня посетит президент РФ.

Фото: Telegram / Посольство России