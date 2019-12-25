С жителей Казани хотят взыскать деньги в пользу петербурженки по делу о мошенничестве

Предъявлены иски к дропперам, счета которых использовались мошенниками для хищения денег.

Прокуратура Приморского района в ходе изучения материалов уголовного дела выявила факт неосновательного обогащения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле пожилой женщине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и пояснил, что на пенсионерку оформляют кредит. Уточнив наличие у потерпевшей вкладов в банках, злоумышленник диктовал адреса отделений, где женщина снимала деньги, а потом переводила на продиктованные ей банковские карты. Введенная в заблуждение, она перечислила около 900 тысяч рублей.

Для совершения преступления использованы банковские карты, которые оформили на себя три жителя Казани и передали их мошенникам за деньги.

Прокуратура района направила в суд исковые заявления о взыскании с жителей Казани в пользу потерпевшей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась деятельностью организации, нелегально выдававшей займы.

Фото: Piter.TV