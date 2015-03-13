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Представлен ноутбук отечественной разработки "Гравитон"
Сегодня, 16:32
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Представлен ноутбук отечественной разработки "Гравитон"

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Ноутбук может в том числе работать на Windows 10.

Российская компания 3Logic Group выпустила ноутбук "Гравитон Н15И-К2". Об этом сообщается на сайте компании.

В ноутбуке используется материнская плата, созданная специалистами из России. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 восьмого поколения, а также 15,6- дюймовым FullHD-экраном. Объем оперативной памяти в ноутбуке составляет 32 Гб.

Устройство может работать как на Windows 10, так и на ОС Astra Linux или Astra.

Стоимость ноутбука пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в России могут появиться умные цифровые поселки. В ближайшее время специалисты начнут разрабатывать типовые решения по созданию загородных домов. 

Фото: graviton.3l.ru 

Теги: гравитон, российский ноутбук
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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