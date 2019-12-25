Представители бизнеса смогут получить помощь в чат-боте

Региональный оператор готов предоставлять жителям Ленобласти и представителям бизнеса максимальный объем информации по вопросам обращения с отходами.

Во вторник, 17 августа, генеральный директор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев сообщил в прямом эфире телеканала "ЛенТВ24", что в скором времени будет запущен чат-бот в телеграме для помощи представителям бизнеса.

По словам Бучнева, на сайте регионального оператора представлено много информации, она часто обновляется, а сам сайт пытаются сделать доступным и интересным. К проекту добавят специальный чат-бот, который должен облегчить взаимодействие. Например, будет автоматически присылать ссылки на форму договора или заявки на заключение договора с оператором.

Бучнев уточнил, что региональный оператор готов предоставлять всю необходимую информацию по вопросам обращения с отходами.

Ранее мы писали, что жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов.

Фото: Pexels