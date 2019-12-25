Бородина и Сердюков требуют от психолога Степановой 7,5 млн рублей

В Петербурге рассмотрят иск Бородиной к блогеру из-за роликов о её семье.

Петроградский районный суд Петербурга продолжит рассматривать иск телеведущей Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова к психологу и блогеру Веронике Степановой. Представители истцов просили провести заседание без участия прессы, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, пишет Фонтанка.

Поводом для разбирательства стали два видеоролика на канале Степановой. Первый вышел в 2023 году и был посвящён Бородиной, её детству и личной жизни. Второй касался брака телеведущей с Сердюковым. Истцы считают, что публикации содержат недостоверную информацию, оскорбляют их, формируют негативное мнение и причиняют моральный вред.

Кроме того, супруги заявили о незаконном использовании товарного знака "Ксения Бородина", фрагментов телепередач и вмешательстве в частную жизнь. Они требуют признать сведения из роликов недостоверными, удалить видео и опубликовать судебное решение. В качестве компенсации морального вреда Бородина запросила 3 млн рублей, Сердюков — 1,5 млн рублей. Ещё 3 млн рублей истцы требуют за нарушение авторских прав.

Сами Бородина и Сердюков на заседание не пришли. Не присутствовала в суде и Степанова, которая сейчас живёт в Мексике. Её интересы представлял юрист Александр Солкин из компании "Гордон и сыновья". Он заявил, что ответчица не признаёт требования. По позиции защиты, ролики содержат личное мнение психолога и оценочные суждения, которые нельзя считать недостоверными сведениями. Кроме того, информация о жизни супругов, как утверждает представитель Степановой, была взята из открытых источников.

После поступления иска в суд Степанова отреагировала на него в своём канале. Впоследствии истцам пришлось уточнить требования и включить в материалы дела новую публикацию блогера. Сейчас сторона ответчика знакомится с обновлённой формулировкой иска и заключением лингвистической экспертизы.

Это не первое судебное разбирательство, связанное с публикациями Степановой. В частности, интервьюер Надежда Стрелец подала иск к индивидуальному предпринимателю Степановой из-за авторских прав. Также претензии к рекламе в канале психолога предъявляла компания Tefal. В последнем случае спор завершился соглашением сторон, а рекламный ролик удалили.

Спорные видео о Бородиной и Сердюкове пока остаются на канале Степановой. Следующее заседание по иску назначено на декабрь.

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Фото: Piter.TV