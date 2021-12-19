Председатель Комитета по инвестициям Петербурга рассказал о проектах, представленных на ПМЭФ

По словам руководителя, при подготовке к форуму город чётко расставил приоритеты, которые отвечают основным векторам нацпроектов.

Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков подвёл итоги ПМЭФ-2023 и отметил, что впереди у города много интересных проектов. С чиновником беседовало издание "Петербургский дневник".

По словам руководителя, при подготовке к форуму город чётко расставил приоритеты, которые отвечают основным векторам нацпроектов. Основные инвестиции привлечены в транспортную и социальную инфраструктуру, а также в туризм, промышленность и IT-сектор. В частности, Складчиков упомянул ряд проектов, которые связаны с развитием "Острова фортов" и учебно-методического центра "Авангард", служащему для патриотического воспитания молодежи. Кроме того, для Северной столицы представляются важными проект реконструкции теплиц Таврического сада, туристического кластера в Горской, трамвая Купчино – Шушары – Славянка.

Всегда остро стоит вопрос, какие именно проекты достойны экспозиции на ПМЭФ. В этом году стенд Петербурга посвящен развитию человека. Поэтому мы сконцентрировались на тех проектах, которые создаются для петербуржцев всех поколений, для их комфорта и благополучия, интеллектуального развития. Иван Складчиков, председатель комитета по инвестициям Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в ходе ПМЭФ-2023 были заключены более 900 соглашений на 3,8 млн рублей.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"