Предприятия малого бизнеса в Петербурге за время пандемии сократились на 7%

По мнению Смольного, изменения связаны не только с пандемией.

Во вторник, 24 августа, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что количество предприятий малого бизнеса в Петербурге за время пандемии коронавируса снизилось на 7%. Вместе с этим число самозанятых в сегменте выросло на 115 тыс. человек, а число ИП выросло на 7 тыс.

Москаленко отметил, что изменения связаны не только с пандемией, но с переходом предприятий в другую организационно-правовую форму. По словам чиновника, сократились микропредприятия с численностью работающих не более 15 человек. То есть представители бизнеса просто перешли в другую организационно-правовую форму. Кроме того, был отменен единый налог на вмененный доход для малых предприятий с 1 января 2021 года.

Представитель Смольного отметил, что малый бизнес в форме ИП и самозанятости чувствует себя наиболее комфортно. Поэтому, обратил внимание чиновник, для экономики города не произошло существенных изменений.

Ранее мы писали, что самозанятые Ленобласти заплатили в 2021 году более 77 миллионов рублей налогов.

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