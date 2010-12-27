Предприятия Ленобласти получат субсидии на возмещение части затрат при разработки цифровых платформ

Такая поддержка нацелена на стимулирование российских организаций к разработке и внедрению цифровых платформ и программных продуктов, увязанных с субтехнологиями сквозных цифровых технологий.

Минпромторг России объявил о новом механизме поддержки предприятий, использующих цифровые технологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЛО.

Предприятия Ленинградской области могут получить субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Субсидия будет предоставляться в размере не более 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат.

Такая поддержка нацелена на стимулирование российских организаций к разработке и внедрению цифровых платформ и программных продуктов, увязанных с субтехнологиями сквозных цифровых технологий.

Поддержка региональных проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, обозначена в региональном проекте "Цифровые технологии" в рамках реализации проекта "Цифровая экономика".

Проведение конкурсного отбора на получение субсидий среди предприятий, подавших заявки, планируется с 1 по 20 августа 2019 года. Подробная информация о новом механизме поддержке, а также формы документов для участия в конкурсном отборе размещены на сайте ГИС "Промышленность" Минпромторга России.

Источник: пресс-служба губернатора ЛО