Предприятия Ленобласти передали военным новое обмундирование

В понедельник, 28 июня, у Дома правительства Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения нового обмундирования роте специального назначения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.
Вместе с ветеранами войск особого назначения помогли приобрести дополнительную специальную экипировку бойцов роты специального назначения Северо-Западного округа для участия в соревнованиях. Всегда желаем побед!
сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram
Отметим, что новое обмундирование получили 18 военных. Рюкзаки, ботинки, навигационное имущество и другую амуницию передали предприятия области.
После вручения военнослужащие продемонстрировали показательное выступление подразделения спецназа.
Ранее мы писали, что в Выборге начались работы по консервации исторического дома Говинга.
Фото: @drozdenko_au / Instagram
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