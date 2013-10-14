Предприятия Ленобласти передали военным новое обмундирование

Торжественная церемония вручения прошла накануне.

В понедельник, 28 июня, у Дома правительства Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения нового обмундирования роте специального назначения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Вместе с ветеранами войск особого назначения помогли приобрести дополнительную специальную экипировку бойцов роты специального назначения Северо-Западного округа для участия в соревнованиях. Всегда желаем побед! сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram

Отметим, что новое обмундирование получили 18 военных. Рюкзаки, ботинки, навигационное имущество и другую амуницию передали предприятия области.

После вручения военнослужащие продемонстрировали показательное выступление подразделения спецназа.

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Фото: @drozdenko_au / Instagram