  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Предприятия Ленобласти передали военным новое обмундирование
Сегодня, 12:14
184
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Предприятия Ленобласти передали военным новое обмундирование

0 0

Торжественная церемония вручения прошла накануне.

В понедельник, 28 июня, у Дома правительства Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения нового обмундирования роте специального назначения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа. 

Вместе с ветеранами войск особого назначения помогли приобрести дополнительную специальную экипировку бойцов роты специального назначения Северо-Западного округа для участия в соревнованиях. Всегда желаем побед!

сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram

Отметим, что новое обмундирование получили 18 военных. Рюкзаки, ботинки, навигационное имущество и другую амуницию передали предприятия области.

После вручения военнослужащие продемонстрировали показательное выступление подразделения спецназа.

Ранее мы писали, что в Выборге начались работы по консервации исторического дома Говинга.

Фото: @drozdenko_au / Instagram

Теги: военные зво, ленобласть
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии