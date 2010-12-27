Предприниматели-экспортеры Ленобласти смогут компенсировать до 90% своих затрат

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документом утвержден порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность.

Впервые в Ленинградской области малый бизнес, реализующий экспортную деятельность, сможет компенсировать до 90% своих затрат.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документом утвержден порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность.

На эти цели из областного бюджета выделено 15 млн рублей. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, в размере не более 90% от затрат, которые были произведены соискателем не ранее двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки. Максимальная сумма субсидии на одного предпринимателя – 2 млн рублей.

В частности, малые и средние компании смогут компенсировать затраты на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза, услуги по таможенному декларированию, юридическое сопровождение внешнеторгового контракта, на разработку образцов, полезных моделей и проведение соответствующих исследований.

Задача по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого экспорта поставлена "майским" указом президента Российской Федерации, отражена в национальных проектах "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". В Ленинградской области эта задача реализуется в рамках региональных проектов "Промышленный экспорт" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Кроме того, будут оцениваться и результаты использования субсидий. Так, компанией, получившей поддержу, должен быть заключен как минимум один экспортный контракт, а также не менее чем на 5% увеличена величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) или не менее чем на 3% увеличена среднемесячная заработная плата работникам.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО