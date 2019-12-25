Предприниматели Выборга направили сертификаты на летнее благоустройство объектов

Конкурс на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг состоялся в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства. Победителям были вручены сертификаты на 40 тысяч рублей.

Победители конкурса на праздничное новогоднее оформление среди субъектов малого и среднего бизнеса в Выборге реализовали свои подарочные сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Магазины "Топ-топ" и "Леди Шарм", пекарня-кондитерская "Hello, Вread!", музей шоколада, ресторан "Эспиля" направили эти средства на озеленение территорий перед своими объектами. Настроение жителям и гостям города этим летом создают цветочницы, оформленные кашпо и оригинальные вазоны.

Конкурс на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг состоялся в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства. Победители получили сертификаты номиналом 40 тысяч рублей на благоустройство своих объектов.

В 2021 году 200 выборгских домов учтены в составе программы капремонта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО