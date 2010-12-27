Предприниматели Ленобласти получили из бюджета 1,5 млн. рублей на развитие гостиничной инфраструктуры

Решение о выделении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства принято по итогам заседания конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Предприниматели Ленинградской области получили из бюджета 1,5 млн. рублей на развитие гостиничной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Решение о выделении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства принято по итогам заседания конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Средства могут быть направлены на создание средств размещения, в том числе гостевых домов и комнат, предназначенных для проживания туристов. За счет такого механизма предприниматели могут компенсировать до 1 млн. рублей (до 80% затрат).

Так, например, компания из Приозерского района направит полученные средства на обустройство бани и соляной пещеры в составе гостевого комплекса. У гостевого дома индивидуального предпринимателя из Выборгского района появится оборудованная парковка.

Ранее в этом году поддержку из областного бюджета в объеме 1,6 млн. рублей уже получили владельцы хостел-парка из Кингисеппа и гостевого дома из Тихвина.

Субсидии для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов, предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области". Благодаря субсидии предприниматели также могут компенсировать часть затрат на оборудование спортивных площадок, приобретение мебели, бытовой, электронно-вычислительной техники, обязательное прохождение классификации объектов туристической индустрии – присвоение "звёзд". На получение мер поддержки могут претендовать детские оздоровительные лагеря. Всего на эти цели в областном бюджете на 2019 год заложено 10 млн. рублей.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО