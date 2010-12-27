Журабек Муратов, подозреваемый в вербовке к террористам, пытался сбежать из Петербург по поддельному паспорту

Мигрант Муратов пытался купить билет на поезд по документам земляка.

Задержанный за помощь в организации теракта в петербургском метро Журабке Муратов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Мигрант пытался покинуть территорию Северной столицы по чужим документам. Подозреваемого остановили, когда он покупал железнодорожный билет не по своему паспорту.

Днем 17 марта иностранец получил новую статью - за использование заведомо ложных документов. По сведениям от следственных органов, Муратов подошел к кассиру на Московском вокзале и попробовал приобрести билет. Для покупки места он предоставил паспорт на имя своего знакомого, но с собственной фотографией. Сотрудница почуяла неладное и вызвала полицию. В настоящее время Муратов находится в камере СИЗО. Куда именно собирался отправиться подозреваемый - неизвестно. Представители закона будут решать о мерах пресечения гражданина.

Напомним, что правоохранительные органы обвиняют узбека в вербовке в запрещенную на территории России организацию ИГ. Мужчина также ждет судебного заседания по поводу своего содействия террористической деятельности. Муратов проживал в Петербурге с 2004 года. Он заинтересовал сотрудников полиции 3 апреля 2017 года, когда на станции метро “Технологический институт” прогремел взрыв. Официально мужчина не был трудоустроен. но подрабатывал на стройках города. В квартире подозреваемого по улице Пионерстроя оперативники обнаружили экстремистскую литературу. По словам самого мигранта, он не знал, что эти книги запрещены в России.

