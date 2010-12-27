Правоохранители задержали в Ленобласти торговца наркотиками

Полицейские изъяли у мужчины около 200 граммов наркотического вещества.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, у злоумышленника нашли 220 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали 24-летнего мужчину в деревне Куттузи Ломоносовского района. По версии полиции, гражданин хранил наркотическое средство у себя дома с целью сбыта.

После обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось вещество, похожее на наркотики. Исследования подтвердили, что вещество является марихуаной общей массой 182,5 грамма.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Ранее задержанный уже привлекался к ответственности по этой же статье.



Теперь полиции предстоит установить, был ли мужчина причастен еще к какой-либо противоправной деятельности и установить личности тех, кто поставлял наркотики злоумышленнику.

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